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Meksika'da 2014'te kaybolan öğrenciler için gösteri düzenlendi - Son Dakika

Meksika'da 2014'te kaybolan öğrenciler için gösteri düzenlendi

27.09.2021 11:13
Meksika'da 2014'te kaybolan öğrenciler için gösteri düzenlendi, System.String[]

MEXICO Meksika'da yüzlerce kişi, 2014'te kaybolan 43 öğrenci için gösteri düzenledi.

MEXICO Meksika'da yüzlerce kişi, 2014'te kaybolan 43 öğrenci için gösteri düzenledi.

Başkent Mexico City'de bir araya gelen yüzlerce protestocu, kaybolan öğrencilere ne olduğunun ortaya çıkarılmasını talep etti.

Gösteride "Onları Bulana Kadar!" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Neredeler?" şeklinde slogan attı.

43 öğrenci, zorla araçlara bindirilirken görülmüştü

Guerrero'ya bağlı Iguala kentinde 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmada, polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, zorla araçlara bindirilirken görülmüştü.

Ülkede önceki hükümet, öğrencilerin polis tarafından uyuşturucu karteline teslim edildiğini, kartel üyelerinin de öğrencileri öldürüp cesetlerini Cocula'daki çöp alanında yaktığını açıklamıştı.

Soruşturmayı yürüten eski Başsavcı Jesus Murillo Kara, öğrencilerin öldürülüp yakılması emrini "El Gil" lakaplı kartel lideri Gildardo Lopez Astudillo'nun verdiğini kaydetmişti.

Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonundan (IACHR) atanan uluslararası uzmanlar ise hükümetin açıkladığı senaryonun doğru olamayacağını savunmuş ve soruşturmada ciddi boşluklar olduğunu bildirmişti.

Uzmanlar, insan bedenini küle çevirecek boyutta bir ateşin çöplükte yakılamayacağına işaret etmişti.

Lopez Obrador, hakikat komisyonu kurulması için kararname imzalamıştı

Meksika'da federal mahkeme, geçen yıl haziranda, hakikat komisyonunun gözetiminde 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili yeniden soruşturma yapılmasına karar vermişti.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Aralık 2020'de 43 öğrenciyle ilgili hakikat komisyonu kurulması için kararname imzalamıştı.

IACHR uzmanları, 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı denetlemek üzere Meksika'ya gelerek görevine başlamıştı.

Meksika, Guerrero eyaletinde 2014'te kaybolan 43 öğrencinin akıbetiyle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında rehberlik ve teknik yardım sağlanması konusunda, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile nisanda anlaşma imzalamıştı.

Diğer yandan komiserlik, geçen yıl martta da öğrencilerin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 129 kişiden 34'ünün sorgu sırasında işkence gördüğüne ilişkin rapor yayımlamıştı.

Raporda, federal müfettişlerin şüphelilerden işkence yoluyla itiraf aldığına işaret edilmiş ve bu itirafların geçersiz sayılması çağrısında bulunulmuştu. Hükümet yetkilileri ise söz konusu iddiaların soruşturulduğunu kaydetmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'da 2014'te kaybolan öğrenciler için gösteri düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da 2014'te kaybolan öğrenciler için gösteri düzenlendi - Son Dakika
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