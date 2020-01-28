Meksika'da 2019'un ilk yarısında 17 binden fazla cinayet işlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meksika'da 2019'un ilk yarısında 17 binden fazla cinayet işlendi - Son Dakika

Meksika'da 2019'un ilk yarısında 17 binden fazla cinayet işlendi

23 dakika önce

Meksika'da geçen yılın ilk 6 ayında 17 binden fazla kişi cinayete kurban giderken, günde ortalama 95 kişi öldürüldü.

Meksika'da 2019'un ilk yarısında 17 binden fazla cinayet işlendi, System.String[]

Meksika'da geçen yılın ilk 6 ayında 17 binden fazla kişi cinayete kurban giderken, günde ortalama 95 kişi öldürüldü.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Meksika Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (INEGI) tarafından 2019'a ait istatistiklerin yayımlandığı belirtildi.

Haberlerde, yayımlanan verilere de yer verildi. Buna göre, geçen yılın ilk 6 ayında yaşanan cinayetler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,23 düşerek 17 bin 198 oldu.

Veriler ayrıca, Meksika'da günde ortalama 95 kişinin öldürüldüğünü de ortaya koyuyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin 10 Temmuz 2019'da yayımlanan raporunda da tüm Latin Amerika ülkeleri arasında en fazla cinayet oranına sahip ülkeler Meksika, Venezuela, Brezilya olarak açıklanmıştı.

Raporda, bölgede günde 400, yılda ortalama 146 bin kişinin öldüğü belirtilmişti.

Cinayetlerin büyük çoğunluğunun uyuşturucu kartellerinin birbirleriyle olan mücadelesinden kaynaklandığı biliniyor.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un seçim kampanyasındaki en önemli vaatlerinden biri, ülkedeki şiddet olaylarını azaltmaktı.

300 binden fazla can kaybı

Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü agresif mücadele ile içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 binden fazla Meksikalının da yerlerinden edildiği belirtilmişti.

120 milyon nüfuslu ülkede, 2018'de önemli bir bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendiği kaydedilmişti.

Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tartıştığı eşini keserle öldüren kadının kızı: Evin banyosuna kamera koymuştu
Servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Eylül'ün davası görülmeye başlandı Mühüre rağmen hasarlı binalara geri döndüler! Ölüme meydan okuyarak yaşıyorlar İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın, İstanbul'da yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 21:13:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meksika'da 2019'un ilk yarısında 17 binden fazla cinayet işlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]