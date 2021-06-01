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Meksika'da 2020 yılında 3 binden fazla kadın cinayete kurban gitti - Son Dakika

Meksika'da 2020 yılında 3 binden fazla kadın cinayete kurban gitti

01.06.2021 14:39
Meksika'da 2020 yılında 3 binden fazla kadın cinayete kurban gitti, System.String[]

Meksika'da yayınlanan rapora göre, 2020 yılında 3 bin 723 kadın cinayete kurban gitti.

Meksika'da yayınlanan rapora göre, 2020 yılında 3 bin 723 kadın cinayete kurban gitti.

Meksika'da yapılan bir araştırma son yıllarda kadın cinayetlerinin hızlı bir şekilde artış göstermesinin ardından kadınlar kendilerini güvende hissetmediğini ortaya koydu. Meksika Ulusal Güvenlik Sistemi verilerine göre, 2020 yılında toplam 3 bin 723 kadın öldürüldü. Bunların 946'sı cinsiyete bağlı kadın cinayeti olarak kayıtlara geçti. Açıklanan veriler, Meksika'da günde ortalama 10,17 kadının öldürüldüğü anlamına geliyor. 2019 yılında ise günde öldürülen kadının 10,44 olarak hesaplandığı kaydedildi.

Her 10 kadın cinayetinden 4'ü kurbanların yakınları tarafından öldürüldü

Meksika'da 2015 yılında 411 olarak kadın cinayeti işlenirken, bu veri 2016'da 606'ya, 2017'de 742'ye, 2018'de 893'e, 2019'da 944'e, 2020'de 946'ya yükseldi. Yetkililer, 2021 yılının ilk 4 ayında ise 318'e ulaştığı göz önünde bulundurularak artışın kadın cinayetinin yükselişte olduğunu vurguluyor. Center For Strategic & International Studies tarafından 2020 yılında düzenlenen rapora göre, Meksika'daki her 10 kadın cinayetinden 4'ü kurbanların yakınları tarafından işleniyor. Genellikle vahşi yöntemlerle işlenen bu cinayetlerde kadınlar boğularak ya da bıçaklama ile öldürülüyor. Rapora göre, kadın cinayetlerinin en büyük sebebi suçluların yeteri oranda ceza almaması. Çünkü 2018 yılında bu suçların yüzde 93'ü gerek rapor edilmeyerek gerekse araştırılmayarak cezasız kaldı. Bu nedenle Meksika'daki kadınların yüzde 77'si kendilerini güvende hissetmiyor.

Kadın cinayeti sayılabilmesi için 7 neden gerekiyor

Meksika Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Ulusal Komisyonu'na göre, kadınların öldürüldüğü vakaların Kadın Cinayeti olarak sınıflandırılması için 7 adet neden gerekiyor. Cinsel şiddete maruz kalmak, aşağılayıcı darbe ve nekrofili, şiddet, suçlu ile kurban arasında duygusal bağ, cinayetten önce tehdit olması, mağdurun kaçırılması ve süresi ne kadar olursa olsun zapt edilmiş olması, mağdurun bedeninin teşhir edilmesi. Ancak 2020 yılının 9 Mart günü büyük bir kadın protestosuna öncülük eden feminist oluşum Las Brujas de Mar adına Arissi Una tarafından yapılan açıklamada, kadın cinayetlerinin alt başlıklar ile sınıflandırılması, gerçek rakamı örtme çabası olarak kabul ediliyor. Ayrıca cesedine ulaşılamamış kadın cinayet vakalarının varlığı da istatistiklerin gerçek rakamların altında kaldığının göstergesi.

Kadın cinayetlerini "Diğer Pandemi" olarak tanımlayan Una'ya göre, Meksika'daki kadın cinayetlerinin en büyük sebebi sosyo-kültürel bir problem olan maçoluk ve kadınların geri plana itilmesidir. Ayrıca Meksika halkının kadın cinayetlerine karşı son yıllarda duyarsızlaşmaya başlamasından endişeli olan oluşuma göre, hükümet tarafından son yıllarda bu konuda atılan en büyük adım kadın cinayetlerinin devlet tarafından tanımlanması ve bu başlıkla ayrı olarak mücadele edilmesi olarak görülüyor. Meksika Hükümeti kadın cinayeti ile mücadele adına 3 yıl önce bunu ayrı bir suç olarak tanımladı ve buna özel bir savcılık bürosu oluşturup bu büroya özel bir finansman sağladı. Ayrıca aile içi şiddet karşıtı programların teşvik edilmesi ile kadın konulu protesto ve diğer tüm aktivitelerin desteklenmesi de hükümetin son yıllarda attığı adımlar arasında sayılabilir. - MEXİCO CİTY

Meksiko, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da 2020 yılında 3 binden fazla kadın cinayete kurban gitti - Son Dakika


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