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Meksika'da 2021'de bin 4 kadın cinayete kurban gitti - Son Dakika

Meksika'da 2021'de bin 4 kadın cinayete kurban gitti

24.01.2022 10:49
Meksika'da 2021'de bin 4 kadın cinayete kurban gitti

Meksika'da kadın cinayetleri, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,7 artarak bin 4'e yükseldi.

Meksika'da kadın cinayetleri, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,7 artarak bin 4'e yükseldi. Ülkede 1 yıl içinde yaşanan en yüksek kadın cinayeti sayısı kayıtlara geçti.

Meksika'da kadın cinayetlerinde son bir yıla ilişkin veriler açıklandı. Meksika Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2021 yılında ülkede işlenen toplam cinayet sayısı azalırken, kadın cinayetleri artmaya devam etti. Geçtiğimiz yıl ülkede işlenen kadın cinayeti sayısı ülkede 1 yıl içinde yaşanan en yüksek kadın cinayeti sayısı olarak kayıtlara geçti. Ülkedeki son verilere göre kadın cinayetleri 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,7 artarak bin 4'e yükseldi. Geçen yılın ağustos ayı 111 kadın cinayeti ile bu suçun en çok işlendiği ay olurken, Anneler Günü'nün kutlandığı mayıs ayında 108, Kadınlar Günü'nün kutlandığı mart ayında ise ülkede 100 kadın cinayeti işlendi.

Meksika'daki kadın cinayetleri sayılarında son yıllardaki sürekli artış göze çarpıyor. Ülkede 2019 yılında kaydedilen toplam kadın cinayeti vakaları 973 iken, küresel salgının ilk yılı olan 2020'de 978'e yükseldi. 2021'de ise bin 4'e ulaşarak, 427 kadın cinayetinin yaşandığı 2015 yılında kaydedilen sayının iki katını aşmış oldu.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, geçtiğimiz mart ayında yaptığı açıklamada, son yıllarda ülkede yaşanan kadın cinayetleri rakamlarında artış olduğunu kabul etmiş ancak bunun sebebinin kadın cinayetlerinin

kendi yönetimi süresinde ayrı olarak sınıflandırılmaya başlanması olduğunu öne sürmüştü. Başkan Obrador, daha önceki yıllarda da kadınların öldürüldüğünü ancak ayrı olarak kaydedilmedikleri için rakamlarda artış görüldüğünü savunmuştu. Ancak son 3 yıldır yönetimde olan Başkan Obrador döneminde de kadın cinayetleri sayıları yıllar içinde artış gösterdi.

(Saim Sevinç/ İHA)

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Ulusal Savunma, Cinayet, Sonora, Mart, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meksika'da 2021'de bin 4 kadın cinayete kurban gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da 2021'de bin 4 kadın cinayete kurban gitti - Son Dakika
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