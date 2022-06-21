Meksika'da 25 metrelik ağaç devrildi: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Meksika'da 25 metrelik ağaç devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

21.06.2022 20:22
Meksika'da 25 metrelik ağaç devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

Meksika'da devrilen 25 metrelik ağacın altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ise ağır şekilde yaralandı.

Meksika'da devrilen 25 metrelik ağacın altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ise ağır şekilde yaralandı.

Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Solosuchiapa kentinde 25 metre yüksekliğindeki bir ağaç yolun üzerine devrildi. Yoldan geçen bir araç devrilen ağacın altında kaldı. Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuğun ise ağır şekilde yaralandığı ifade edildi.

Yaşanan kazanın ardından araçtakileri kurtarmak için çevrede bulunan vatandaşların hemen yardıma koştuğunu bildiren görgü tanıkları, 3 kişinin olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirtti.

Büyük Okyanus'ta geçtiğimiz günlerde oluşan Celia Fırtınası'nın Meksika'nın güneyinde yoğun yağışlara neden olduğu hatırlatan yetkililer, şiddetli yağışların toprakta gevşemeye yol açtığını ve ağacın devrildiği ihtimali üzerinde duruyor.

(Saim Sevinç/İHA)

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Kaynak: İHA

Tragger, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da 25 metrelik ağaç devrildi: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da 25 metrelik ağaç devrildi: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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