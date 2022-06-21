Büyük Okyanus 'ta geçtiğimiz günlerde oluşan Celia Fırtınası'nın Meksika'nın güneyinde yoğun yağışlara neden olduğu hatırlatan yetkililer, şiddetli yağışların toprakta gevşemeye yol açtığını ve ağacın devrildiği ihtimali üzerinde duruyor.

Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Solosuchiapa kentinde 25 metre yüksekliğindeki bir ağaç yolun üzerine devrildi. Yoldan geçen bir araç devrilen ağacın altında kaldı. Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuğun ise ağır şekilde yaralandığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

Tragger, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Meksika'da 25 metrelik ağaç devrildi: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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