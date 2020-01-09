Meksika'da 26 çantada 14 kişiye ait ceset parçaları bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meksika'da 26 çantada 14 kişiye ait ceset parçaları bulundu - Son Dakika

Meksika'da 26 çantada 14 kişiye ait ceset parçaları bulundu

6 saat önce

Meksika'da içinde ceset parçaları bulunan 26 çanta ele geçirildi.

Meksika'da 26 çantada 14 kişiye ait ceset parçaları bulundu, System.String[]

Meksika'da içinde ceset parçaları bulunan 26 çanta ele geçirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, Jalisco Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, Guadalajara şehri yakınlarındaki Santiago nehri kenarında bulunan 26 çantadan 14 kişiye ait ceset parçaları çıktığı belirtildi.

Ceset parçaları, uzman ekipler eşliğinde incelenmek üzere Adli Tıp Merkezine gönderildi.

Savcılık, cesetlerin kimliklerinin, incelenmelerin ardından açıklanacağını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

300 binden fazla can kaybı

Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü agresif mücadele ile içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 bini aşkın Meksikalının da yerlerinden edildiği belirtilmişti.

Bu can kayıplarının çok büyük bölümünün kartel şiddetiyle bağlantılı olduğu biliniyor.

120 milyon nüfuslu ülkede 2018'de önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendiği kaydedilmişti.

Adli Tıp, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meksika'da kayıp belediye başkanının cesedi 1 yıl sonra nehir kenarında bulundu
Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar

Son Dakika Haberleri
02:16 Libya Dışişleri Bakanı Seyyale, BM Misyonu ile ateşkes çağrısını görüştü - Son Dakika
02:05 İki katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
02:05 Dumandan etkilenen kişi, kimsesiz olduğu belirtip, yardım istedi - Son Dakika
02:04 Ankara'da silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
02:04 (Görüntülü ) Kayseri?de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
00:32 Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum - Son Dakika
00:28 New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 02:53:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meksika'da 26 çantada 14 kişiye ait ceset parçaları bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]