Meksika'da 26 torbada bulunan ceset parçalarının kaç kişiye ait olduğu araştırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Meksika'da 26 torbada bulunan ceset parçalarının kaç kişiye ait olduğu araştırılıyor - Son Dakika Dünya

Meksika'da 26 torbada bulunan ceset parçalarının kaç kişiye ait olduğu araştırılıyor

6 saat önce

Meksika'nın Jalisco eyaletinde, bu hafta bulunan ceset parçalarının kaç kişiye ve kimlere ait olduğu araştırılıyor. 26 torbanın içindeki cesetlerle ilgili henüz hiçbir suç çetesi veya şahıs şüpheli konumunda değil.

Meksika'da 26 torbada bulunan ceset parçalarının kaç kişiye ait olduğu araştırılıyor, System.String[]

Meksika'da 26 plastik torba içinde bulunan ceset parçalarının kaç kişiye ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Ceset dolu torbalar hafta başında Jalisco eyaletinde dağlık bir alanda bulunmuştu. Salı günü, Tonala kentinde 14 torba bulan yetkililer ertesin gün ise 12 torba daha tespit etmişti.

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Meksika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:06 
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