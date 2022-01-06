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Meksika'da 3 bin 500 pesoya sahte Covid-19 aşı sertifikası - Son Dakika

Meksika'da 3 bin 500 pesoya sahte Covid-19 aşı sertifikası

06.01.2022 20:15
Meksika'da 3 bin 500 pesoya sahte Covid-19 aşı sertifikası

Meksika'da 3 bin 500 pesoya (yaklaşık 172 dolar) sahte Covid-19 aşısı sertifikası düzenleyen şebekelerin olduğu ve 1-2 saat gibi kısa sürede hazırlanan belgelerin resmi makamlarca ayırt edilemediği iddia edildi.

Meksika'da 3 bin 500 pesoya (yaklaşık 172 dolar) sahte Covid-19 aşısı sertifikası düzenleyen şebekelerin olduğu ve 1-2 saat gibi kısa sürede hazırlanan belgelerin resmi makamlarca ayırt edilemediği iddia edildi.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de sahte Covid-19 aşısı sertifikası hazırlayan şebekelerin bulunduğu bildirildi. Şehir merkezine çok yakın bir plazada faaliyet gösterdiği belirtilen şebekelerin, 3 bin 500 peso (yaklaşık 172 dolar) karşılığında 1-2 saat içinde hazırladıkları ve sahte belgeler için resmi makamlarda geçerli olduğuna dair garanti verdiği iddia edildi.

Aşı seçimi kişiye bırakılıyor

Sahte aşı belgesi alım işlemi sırasında müşterilerinden isim, soyadı ve doğum tarihi gibi kişisel bilgileri isteyen şebekeler, düzmece belgede yazılacak olan aşılama merkezi ve aşı markası seçimini müşterilerine bırakıyor.

ABD'ye yolculuk yapacak olanlardan sahte belgeye yoğun talep

Mexico City'de düzenlenen bu sahte aşı belgelerine en çok ABD'ye yolculuk yapmak isteyen ancak geçerli aşılara sahip olmayanların ilgi gösterdiği bildirildi. ABD seyahat kısıtlamaları çerçevesinde, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanmayan ancak Meksika'da uygulanan Cansino ve Sputnik V gibi aşılara sahip yolcuların ülkesine girişine izin vermiyor.

Meksika Ulusal Savunma Bakanlığı ise geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada, sahte Covid-19 aşısı sertifikası düzenleyen ve talep edenlerin 6 yıla kadar hapis cezası verileceğini açıklamıştı. - MEXİCO CİTY

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Koronavirüs, Sonora, dolar, Aşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da 3 bin 500 pesoya sahte Covid-19 aşı sertifikası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da 3 bin 500 pesoya sahte Covid-19 aşı sertifikası - Son Dakika
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