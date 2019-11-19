Son Dakika Haberleri: Meksika'da 3 otobüs birbirine girdi: 11 ölü
Son Dakika Güncel Meksika'da 3 otobüs birbirine girdi: 11 ölü - Son Dakika

Meksika'da 3 otobüs birbirine girdi: 11 ölü

6 saat önce

Meksika'da 3 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.

Meksika'da 3 otobüs birbirine girdi: 11 ölü, System.String[]

Meksika'da 3 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.

Kaza, başkent Mexico City- Pachuca otobanında meydana geldi. 3 otobüsün birbirine girmesiyle 11 yolcu hayatını kaybetti, 25 yolcu ise yaralandı. Meksika haber kanalı Milenia, kaza sonrasında 3 otobüs sürücüsünün de olay yerini terk ettiğini bildirdi. Polis, kaçan sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza bölgesinden görüntüler

-Kaza yapan otobüslerin görüntüleri


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:47 Kaynak: DHA
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