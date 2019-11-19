Meksika'da 3 otobüs birbirine girdi 11 ölü
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Meksika'da 3 otobüs birbirine girdi 11 ölüMeksika, (DHA)- Meksika'da 3 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:09 Kaynak: DHA
Meksika'da 3 otobüs birbirine girdi 11 ölü
Meksika, (DHA)- Meksika'da 3 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.
Kaza, başkent Mexico City- Pachuca otobanında meydana geldi. 3 otobüsün birbirine girmesiyle 11 yolcu hayatını kaybetti, 25 yolcu ise yaralandı. Meksika haber kanalı Milenia, kaza sonrasında 3 otobüs sürücüsünün de olay yerini terk ettiğini bildirdi. Polis, kaçan sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.
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