Meksika'da 3 otobüs birbirine girdi 11 ölü

Meksika, (DHA)- Meksika'da 3 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.

Kaza, başkent Mexico City- Pachuca otobanında meydana geldi. 3 otobüsün birbirine girmesiyle 11 yolcu hayatını kaybetti, 25 yolcu ise yaralandı. Meksika haber kanalı Milenia, kaza sonrasında 3 otobüs sürücüsünün de olay yerini terk ettiğini bildirdi. Polis, kaçan sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.