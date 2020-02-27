Meksika'da 3 tıp öğrencisi ve sürücünün öldürülmesi protesto edildi - Son Dakika

Meksika'da pazartesi 3 tıp öğrencisi ile bir Uber sürücüsünün öldürülmesini yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

Meksika basınında çıkan haberlere göre, ülkenin doğusundaki Puebla kentinde 2 gün önce öldürülen 3 tıp öğrencisiyle bir Uber sürücüsünün cinayetini protesto eden göstericiler, valilik binasına kadar yürüdü.

Eyalet Valisi Miguel Barbosa ile diyalog kurmak için hükümet binası Casa Aguayo'ya kadar yürüyen göstericiler, üzerinde "adalet istiyoruz!" ve "güvenliğimizi kim sağlayacak?" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye, şehirdeki çeşitli üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları destek verdi. Protestocular, öldürülen öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu kırmızıya boyanmış beyaz önlükler giydi.

Vali Barbosa, öğrencilerin öldürülmesi nedeniyle taziye mesajı yayınlayarak, suçluların cezalandırılması sözünü verdi.

Eyalet savcılığı, olayla ilgili üç kişinin gözaltına alındığını ifade etmişti.

Huejotzingo karnavalına katıldıktan sonra Puebla şehrine dönen öğrenciler, uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.