Son Dakika Haberleri: Meksika'da 43 milyar dolarlık altyapı hamlesi
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Meksika'da 43 milyar dolarlık altyapı hamlesi

6 saat önce

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, önümüzdeki 5 yılda 43 milyar dolarlık altyapı yatırımı için özel sektöre iş birliği çağrısı yaptı.

Meksika'da 43 milyar dolarlık altyapı hamlesi, System.String[]

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, önümüzdeki 5 yılda 43 milyar dolarlık altyapı yatırımı için özel sektöre iş birliği çağrısı yaptı.

Meksika basınında çıkan haberlere göre, Devlet Başkanı Lopez Obrador, "Ulusal Altyapı Oluşturma Planı" kapsamında, göre süresinin dolacağı 2024 yılına kadar 43 milyar dolarlık altyapı yatırımı yapılacağını açıkladı.

Lopez Obrador, plan kapsamında aralarında 42 kara yolu, 22 liman, 29 havaalanının olduğu 147 altyapı projesini hayata geçirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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