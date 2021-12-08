Meksika'da 44 kemik kalıntısı parçaları bulundu - Son Dakika

Meksika'nın kuzeyinde, boş bir arazide yapılan aramalarda ilk belirlemelere göre 44 kemik kalıntısı parçalarının bulunduğu bildirildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, Chihuahua eyaletine bağlı Cuauhtemoc kasabasında, savcılık ve polis eşliğinde yapılan kazılarda çok sayıda kemik kalıntısı tespit edildi.

Aramalarda şimdiye kadar 44 kemik kalıntısı parçalarına ulaşıldı.

Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri ve kayıp yakınları temsilcilerinin de katıldığı kazılar devam ediyor.

Toplanan kemik kalıntıları, incelenmek ve analizleri yapılmak üzere Adli Bilimler Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.