Meksika'da 45 yaşındaki futbolcu Raul Reyes, maç esnasında kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu - Son Dakika
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Meksika'da 45 yaşındaki futbolcu Raul Reyes, maç esnasında kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu

12.09.2022 08:13
Meksika'da 45 yaşındaki futbolcu Raul Reyes, maç esnasında kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu

Meksika'nın Oaxaca eyaletinin Santa Lucia del Camino şehrinde oynanan amatör lig maçında bir anda yere yığılan 45 yaşındaki futbolcu Raul Reyes, kalbine yenik düştü. Takım arkadaşları tecrübeli futbolcunun astım hastası olduğunu söyledi.

Meksika'nın Oaxaca eyaletinin Santa Lucia del Camino şehrinde dün oynanan amatör lig futbol maçı sırasında oyunculardan biri aniden yere yığıldı.

ARKADAŞLARI YARDIMINA KOŞTU AMA...

Sahadaki diğer futbolcular yardım için oyuncuya koşarken, sağlık ekipleri de hemen sahaya girdi. Yapılan kontroller sonucunda 45 yaşındaki Raul Reyes'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Meksika'da 45 yaşındaki futbolcu Raul Reyes maç esnasında kalbine yenik düştü

ASTIM HASTASI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Reyes'in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Oaxaca Eyalet Başsavcılığı, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, Chapus Perza futbol takımının oyuncusu Reyes'in küçük yaşlardan beri sporcu olduğu ve Oaxaca eyaletinde amatör maçlarda hakemlik yaptığı da öğrenildi. Arkadaşları Reyes'in astım hastası olduğunu iddia etti.

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Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Futbol, Sonora, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da 45 yaşındaki futbolcu Raul Reyes, maç esnasında kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da 45 yaşındaki futbolcu Raul Reyes, maç esnasında kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu - Son Dakika
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