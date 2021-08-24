Meksika'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Sarsıntıdan, Orta Amerika ülkelerinden Guatemala ile El Salvador 'un kıyılarının da etkilendiği belirtildi.

Yetkililer, depremde can ve mal kay kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü ülkenin güneydoğusundaki Chiapas eyaletine bağlı Hidalgo kentine 175 kilometre uzaklıkta olan 5,4 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Meksika'nın güneydoğusunda 5,4 büyüklüğünde deprem oldu.

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