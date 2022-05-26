Meksika'da 5,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da 5,8 büyüklüğünde deprem

26.05.2022 01:29
Meksika'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın güneyinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika'nın güneyinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ulusal Sismoloji Servisi (SSN), merkez üssü Oaxaca eyaletindeki La Crucecita kentinin 44 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu açıkladı.

Yetkililer, depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Sivil Korumu Birimleri ve Ulusal Acil Durum Komitesinin (CNE), sarsıntıya ilişkin değerlendirme yapmak üzere iletişime geçtiği bilgisi paylaşıldı.

YORUMLAR
500
MSM'de Suşhi ve Meksika yemekleri yapılacak MSM'de Suşhi ve Meksika yemekleri yapılacak Meksika'da tecavüz sonucu hamile kalan 18 yaş altı çocuklara, aile onayı olmadan kürtaj izni Meksika'da tecavüz sonucu hamile kalan 18 yaş altı çocuklara, aile onayı olmadan kürtaj izni
Kaynak: AA

Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da 5,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


Son Dakika
00:59 İstanbul'un fethine özel 29 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek
00:57 LPG'ye 37 kuruş zam geldi! İşte güncel fiyatlar
00:56 Fenerbahçe'nin Arda Güler'e biçtiği bonservis bedeli dudak uçuklattı! Transfer olursa tarihin en pahalı satışı olacak
00:54 Ukraynalı Bakan'dan savaşta arabuluculuk yapan Türkiye'ye övgü dolu sözler: En başarılı ülke oldular
00:45 Erdoğan'dan Türk vatandaşlığına geçen Larkin'e uyarı! Tüm takım kahkahaya boğuldu
00:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına TURKEN Vakfı'ndan yalanlama geldi!
00:33 Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali ABD'de merak uyandırdı!
00:05 Ahmet Hakan'dan, Muharrem İnce'ye ilginç soru: Botoks yaptırıyor musunuz?
00:02 Tarih yazdılar! Roma, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon oldu
23:26 Süper Lig yolunda avantajlı başladılar! Eyüpspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 01:35:48. #1.13#
SON DAKİKA: Meksika'da 5,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement