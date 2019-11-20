Meksika'da 6,2 büyüklüğünde deprem
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Avrupa-Akdeniz Sismolojik Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre Meksika'nın Tapachula açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:22 Kaynak: DHA
Avrupa- Akdeniz Sismolojik Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre Meksika'nın Tapachula açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meksika'da merkez üssü Chiapas eyaletinde yer alan Tapachula şehrinin 112 km açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerel saatle 22.27'de meydana geldiği duyuruldu. Deprem nedeniyle can ya da mal kaybı olup olmadığı bilinmezken, henüz tsunami uyarısı yapılmadı.
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