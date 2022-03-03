Meksika'da 6,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Meksika'da 6,2 büyüklüğünde deprem

03.03.2022 18:50
Meksika'da 6,2 büyüklüğünde deprem

BUENOS Meksika'nın güneyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BUENOS Meksika'nın güneyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Veracruz eyaletindeki Nopalapan'a 12 kilometre uzaklıkta meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu açıkladı.

Mexico Şehri Hükümet Şefi Claudia Sheinbaum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ihtiyaten bazı binaların tahliye edildiğini ve metro sisteminin yeniden başlatıldığını duyurdu.

Devlet başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da depremin meydana geldiği bölgede henüz can veya mal kaybının bildirilmediğini söyledi.

Öte yandan Meksika Ulusal Sismoloji Servisi de depremin büyüklüğünü 6,2 olarak duyurdu.

Sosyal medya kullanıcıları ise depremin Veracruz eyaletinde şiddetli bir şekilde hissedildiğini hesaplarından paylaştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'da 6,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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