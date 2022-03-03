Meksika'da 6.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da 6.2 büyüklüğünde deprem

03.03.2022 22:57

- Meksika'da 6.2 büyüklüğünde deprem Meksika'nın Veracruz eyaletinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

- Meksika'da 6.2 büyüklüğünde deprem

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Veracruz eyaletinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, Veracruz eyaletindeki Isla kenti 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem başta Veracruz eyaleti geneli olmak üzere çevredeki Oaxaca, Puebla ve Meksika eyaletleri ile başkent Mexico City'de de hissedildi.

Deprem alarmları devreye girdi

Deprem, Mexico City halkında paniğe yol açarken, şehirdeki deprem alarmları devreye girdi. Başta devlet daireleri olmak üzere birçok binada bulunan vatandaşlar güvenlik amacıyla tahliye edildi. Yetkililer yaşanan olayda can ve mal kaybı olmadığını açıkladı.

Obrador, canlı yayında depreme yakalandı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, depreme başkentteki Ulusal Saray'da yaptığı basın toplantısında yakalandı. Gazetecilerin uyarısı üzerine başkan Lopez Obrador ve binada bulunan gazeteciler tahliye edildi.

Meksika'da 6.2 büyüklüğünde deprem
Meksika'da 6.2 büyüklüğünde deprem
Meksika'da 6.2 büyüklüğünde deprem

YORUMLAR
500
AFAD'ın afet tatbikatına Denizli'den 188 bin öğrenci ve 15 bin öğretmen katılacak AFAD'ın afet tatbikatına Denizli'den 188 bin öğrenci ve 15 bin öğretmen katılacak Meksika'da 6,2 büyüklüğünde deprem Meksika'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Mexico City, Puebla, Sonora, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meksika'da 6.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


Son Dakika
23:19 Alanyaspor, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti! Adını yarı finale yazdırdı
23:15 Savaşın 8. gününde Rusya'nın hava saldırısı sonucu 33 sivil yaşamını yitirdi
23:11 İsrail basını, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin tutumunu değerlendirdi: Şimdiye kadarki en büyük kazanan Erdoğan
22:59 Zelenski'nin "uçuşa yasak bölge" talebine ABD'den ret: Rusya ile savaşa yol açabilir, bunu planlamıyoruz
22:40 Türk derbisinde heyecan bir saniye eksik olmadı! Anadolu Efes, Fenerbahçe'yi 84-79 mağlup etti
22:29 ABD'de Rusya'ya yaptırım kararı aldı! Hedefte Kremlin Sözcüsü de var
22:24 Savaş bölgesinde CNN Türk ekibinin aracına ateş açıldı! Haber alınamıyor
22:10 Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi! Elektrik faturalarını işaret ederek: Şahsi protestoma devam edeceğim
22:07 Efsane isim Gheorghe Popescu, Galatasaray'ın iki oyuncusunu ağır eleştirdi: İkisinin başarısız olduklarını gördükçe canım acıyor
21:36 Rusya Futbol Federasyonu'ndan "Haklar ihlal ediliyor" tepkisi! FIFA ve UEFA'ya karşı sert çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 23:34:38. #1.12#
SON DAKİKA: Meksika'da 6.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement