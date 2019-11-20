Son Dakika Haberleri: Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Meksika'nın Chiapas eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Meksika'nın Chiapas eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Chiapas eyaleti açıklarında yer alan Hidalgo kentinin 164 kilometre batısında 6,4 büyüklüğündeki depremin, 9 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

Sarsıntının, aralarında başkent Meksiko City de olmak üzere El Salvador ile Guatemala'da da hissedildiği ifade edildi.

Öte yandan, birkaç saat sonra aynı bölgede 5,7 büyüklüğünde bir depremin daha kaydedildiği açıklandı.

Depremin can veya mal kaybına neden olmadığı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



80 yaşındaki Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu, Onur Akay'a konuşma yasağı getirdi
Azil sürecinde yeni gelişme: Trump'ı en fazla kaygılandıran tanık ifade verecek ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: İkili ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız Azil soruşturması sonrası Trump'ın onay oranı yüzde 2 arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 00:36:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]