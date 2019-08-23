Son Dakika Haberleri: Meksika'da 6 federal polis gözaltına alındı
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Meksika'da 6 federal polis gözaltına alındı

53 dakika önce

Meksika'da, ülkenin batısındaki Michoacan eyaletinde 2015'te düzenlenen protesto gösterisinde bazı göstericilerin ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle 6 federal polis gözaltına alındı.

Meksika'da 6 federal polis gözaltına alındı, System.String[]

Meksika'da, ülkenin batısındaki Michoacan eyaletinde 2015'te düzenlenen protesto gösterisinde bazı göstericilerin ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle 6 federal polis gözaltına alındı.

Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, polis memurlarının, 4 yıl önce düzenlenen protesto gösterisine katılanların üzerine ateş açtıkları ve cinayetle yargılanacakları aktarıldı.

Federal İnsan Hakları Komisyonu yetkilileri, hayatını kaybeden göstericilerden en az 6'sının federal polisin orantısız güç kullanımının kurbanları olduğunu belirtti.

Buna karşın, emniyet kaynaklarından gösteri sonrası yapılan açıklamada, silahlı olan göstericilerin polise ateş açtığı hatta hayatını kaybeden bir kişinin gösterici arkadaşları tarafından vurulduğu iddia edilmişti.

Göstericiler ise polis memurlarının, öldürdükleri göstericilerin yanına silah koyduğunu ileri sürmüştü.

Meksika, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:14 Kaynak: AA
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