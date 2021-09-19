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Meksika'da 6. Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu Zirvesi düzenlendi - Son Dakika

Meksika'da 6. Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu Zirvesi düzenlendi

19.09.2021 05:16
Meksika'da 6. Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu Zirvesi düzenlendi, System.String[]

BUENOS Meksika'da düzenlenen 6. Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) Zirvesi, karşıt görüşlü liderlerin siyasi atışmalarına rağmen, salgın, iklim değişikliği ve Küba'ya uygulanan yaptırımların kaldırılması gibi konularda alınan bir dizi ortak kararla sonuçlandı.

BUENOS Meksika'da düzenlenen 6. Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) Zirvesi, karşıt görüşlü liderlerin siyasi atışmalarına rağmen, salgın, iklim değişikliği ve Küba'ya uygulanan yaptırımların kaldırılması gibi konularda alınan bir dizi ortak kararla sonuçlandı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, basına yaptığı açıklamada, bazı ülkeler arasında ciddi farklılıkların olmasına rağmen zirvede önemli kararlar alındığını söyledi.

Ebrard, zirvenin ardından yayımlanan 44 maddelik ortak bildirinin, katılımcı 31 ülkenin temsilcileriyle yapılan uzun görüşmeler sonucu ortaya konduğuna işaret ederek, zirveyi "oldukça başarılı" buldu.

Tüm katılımcı ülkelerin mutabık kaldığı bildiride, Küba'ya uygulanan yaptırımların kaldırılması, Arjantin'in, Falkland Adaları üzerindeki hak iddiasını destekleme, iklim değişikliğine karşı fon ayrılması ve sağlık alanında öz yeterlilik gibi konular dikkati çekti.

Bildiride, Latin Amerika ve Karayipler Uzay Ajansı ile bölge ülkelerinin aşılara kolay ulaşımını sağlamak amacıyla bölgesel bir sağlık düzenleme ajansının kurulmasına karar verildi.

Karşıt görüşlü ülke liderleri atıştı

Zirvede Paraguay ve Uruguay'ın liderleri ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro arasında atışmalar yaşandı.

Venezuela'da Maduro hükümetini tanımayan Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo, Venezuela'da demokrasinin varlığını tartışamaya açarak, "Bu zirveye katılmam, hiçbir şekilde ve koşulda, Nicolos Maduro hükümetinin tanınmasını temsil etmemektedir. Hükümetimin duruşunda bir değişiklik yok." dedi.

Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou da Küba, Venezuela ve Nikaragua'da demokrasinin olmadığını, güçler ayrılığına ve insan haklarına saygı duyulmadığını savunarak, bu ülkelerdeki durumu endişeyle izlediklerini dile getirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise Abdo ve Lacalle Pou'yu masaya oturmaya davet ederek, "Venezuela demokrasiyi, özgürlükleri, direnişi ve tartışılması gereken her şeyi, halkların huzurunda açık veya kapalı olarak tartışmaya hazırdır. Saygı çerçevesinde ve dışlanma olmadan." diye konuştu.

Yarı yolda görevden alınan Arjantin Dışişleri Bakanı toplantıya katılmadı

Arjantin'de geçen hafta hükümet içinde çıkan siyasi krizde görevden alındığını Mekiska'ya giderken öğrenen Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola zirveye katılmadı.

Sola, Meksika'ya ulaşmasına ve Meksikalı mevkidaşı tarafından karşılanmasına rağmen, zirvede Arjantin'i Latin Amerika İşleri Müsteşarı Juan Valle Raleigh temsil etti.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez'in kabinede yaptığı değişiklik çerçevesinde Dışişleri Bakanı değişti. Bu haberi Meksika'ya vardıktan sonra alan Felipe Sola, istifasını sundu ve toplantıya katılmadı.

CELAC'ın, Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS), ABD etkisi altında kaldığı gerekçesiyle, buna alternatif olarak 2010 yılında kurulduğu belirtiliyor.

Brezilya, 33 üyeyle kurulan CELAC ile faaliyetlerini ve katılımını Ocak 2020'de askıya almıştı.

Latin Amerika, Karayipler, Sonora, Küba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika'da 6. Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu Zirvesi düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da 6. Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu Zirvesi düzenlendi - Son Dakika
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