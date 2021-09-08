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Meksika'da 7.1 büyüklüğünde yaşanan deprem esnasında, gökyüzünde mavi ışıklar görüldü - Son Dakika

Meksika'da 7.1 büyüklüğünde yaşanan deprem esnasında, gökyüzünde mavi ışıklar görüldü

08.09.2021 10:45

Bugün sabah saatlerinde Meksika'da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaşamını yitirdi. Afet sırasında gökyüzünde 'deprem ışıkları' olarak bilinen mavi ışıklar görüldü. Söz konusu ışıklar sosyal medyada pek çok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi'nden yapılan açıklamada, Meksika'nın Guerro eyaletinde yerel saatle 20.47'de 7.1 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi. Merkez üssü Guerrero eyaletindeki Acapulco şehrinin 11 kilometre güneybatısı olarak açıklanan deprem, Mexico City, Oaxaca, Morelos, Michoacan ve Vera Cruz eyaletlerinde de hissedildi.

Meksika'daki şiddetli deprem sırasında, gökyüzünde mavi ışıklar görüldü

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk belirlemelere göre, Guerrero eyaletinde 1 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, söz konusu şahsın üzerine direk düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, çok sayıda binada maddi hasar oluştuğunu ve bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığını duyurdu. Zarar gören binalar arasında Acapulco Kontrol Kulesi'nin de bulunduğu ve kuledeki hasarın büyük olduğu kaydedildi.

Meksika'daki şiddetli deprem sırasında, gökyüzünde mavi ışıklar görüldü

BİRKAÇ KİŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Başkent Mexico City'de de ciddi sarsıntıya neden olan deprem paniğe neden oldu. Bölge sakinleri korkuyla sokaklara döküldüğü, sinir krizi geçiren birkaç kişinin ise tıbbi yardım aldığı aktarıldı. Elektrik kesintileri nedeniyle başkentteki metro ve Cablebus teleferik hattı bir süre hizmet dışı kaldı. Federal Elektrik Komisyonu, depremden etkilenen eyaletlerde hala 1 milyon 600 bin kullanıcıya elektrik verilemediğini açıkladı.

Meksika'daki şiddetli deprem sırasında, gökyüzünde mavi ışıklar görüldü

MAVİ IŞIKLAR GÖRÜLDÜ

Deprem sırasında gökyüzünde 'deprem ışıkları' olarak bilinen mavi ışıklar görüldü. Gökyüzünü aydınlatan mavi ışıklara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. ABD'deki Rutgers Üniversitesinin 2017 yılında yaptığı açıklamaya göre, şiddetli depremler sırasında yeryüzündeki fay hatlarının hareketi sonucu ortaya çıkan elektrik yükü gökyüzünde yanıp sönen ışıklara neden olabiliyor. Bu ışıklara ısıl ışıldama (tribolüminesans) denirken, daha çok 'deprem ışıkları' olarak biliniyor.

Meksika'daki şiddetli deprem sırasında, gökyüzünde mavi ışıklar görüldü

TSUNAMİ UYARISI

Depremin ardından önce tsunami uyarısı yapılırken, daha sonra Meksika Ulusal Güvenlik Bakanlığı tsunami riski olmadığını bildirdi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi ise depremin büyüklüğünü önce 7.4, ardından 7 olarak açıkladı.

Meksika'daki şiddetli deprem sırasında, gökyüzünde mavi ışıklar görüldü

TÜRKİYE'DEN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, deprem nedeniyle yardıma ihtiyaç duyanlar için 24 saat ulaşılabilecek acil durum telefon numarası paylaştı.

Meksika'daki şiddetli deprem sırasında, gökyüzünde mavi ışıklar görüldü

Öte yandan depremin 7 Eylül 2017 yılında Oaxaca eyaletinde meydana gelen 8.2 şiddetindeki depremin 4'üncü yılına denk gelmesi dikkat çekti.

Meksika'da 7.1 büyüklüğünde yaşanan deprem esnasında, gökyüzünde mavi ışıklar görüldü

Mexico City, Tsunami, Sonora, Deprem, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Meksika'da 7.1 büyüklüğünde yaşanan deprem esnasında, gökyüzünde mavi ışıklar görüldü - Son Dakika Dünya


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