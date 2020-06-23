Meksika'da 7.4 büyüklüğünde deprem! - Son Dakika

Meksika'da 7.4 büyüklüğünde deprem!

Meksika'da Oaxxaca bölgesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika'da Oaxxaca bölgesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tsunami uyarısında bulundu.

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Meksika'nın Oaxxaca bölgesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Meksika'daki ilk belirlemelere göre depremin 7.7 büyüklüğünde olduğunu belirtirken, Meksika Sismoloji Enstitüsü depremin 7.4 büyüklüğünde olduğunu ifade etti. AFAD tarafından yapılan açıklamada ise Meksika'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.Ülkenin merkez eyaletlerini de etkilediği kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadı.

(Fotoğraflı)


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Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 07:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Meksika'da 7.4 büyüklüğünde deprem! - Son Dakika Dünya

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