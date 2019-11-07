Meksika'da 9 Amerikalı kadın ve çocuk çete mücadelesi nedeniyle öldürülmüş
6 saat önce
Meksika'da öldürülen 9 Amerikalı kadın ve çocuğun iki uyuşturucu karteli arasındaki mücadele sonucu öldürüldüğü açıklandı
Meksika'da öldürülen 9 Amerikalı kadın ve çocuğun iki uyuşturucu karteli arasındaki mücadele sonucu öldürüldüğü açıklandı.
Yetkililer araçların rakip kartele ait sanılmış olabileceğini belirtirken kurbanların yakınları ülkenin kuzeyinde etkili olan Sinaloa ve Juarez kartelleri arasında bir tarafın diğer tarafı çatışmaya çekmek için yem olarak kullanılmış olabileceğini ileri sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:43
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