Son Dakika Haberleri: Meksika'da 9 Amerikalı kadın ve çocuk çete mücadelesi nedeniyle öldürülmüş
Son Dakika Dünya Meksika'da 9 Amerikalı kadın ve çocuk çete mücadelesi nedeniyle öldürülmüş

Meksika'da 9 Amerikalı kadın ve çocuk çete mücadelesi nedeniyle öldürülmüş

6 saat önce

Meksika'da öldürülen 9 Amerikalı kadın ve çocuğun iki uyuşturucu karteli arasındaki mücadele sonucu öldürüldüğü açıklandı

Meksika'da 9 Amerikalı kadın ve çocuk çete mücadelesi nedeniyle öldürülmüş, System.String[]

Meksika'da öldürülen 9 Amerikalı kadın ve çocuğun iki uyuşturucu karteli arasındaki mücadele sonucu öldürüldüğü açıklandı.


Yetkililer araçların rakip kartele ait sanılmış olabileceğini belirtirken kurbanların yakınları ülkenin kuzeyinde etkili olan Sinaloa ve Juarez kartelleri arasında bir tarafın diğer tarafı çatışmaya çekmek için yem olarak kullanılmış olabileceğini ileri sürdü.

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Meksika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:43 
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