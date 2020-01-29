Meksika'da ABD'nin iadesini istediği 3 mahkum hapishaneden kaçtı - Son Dakika

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Meksika'da ABD'nin iadesini istediği 3 mahkum hapishaneden kaçtı
6 saat önce
MEXICO Meksika'nın başkenti Meksiko'da, ABD'nin iade edilmesini istediği 3 mahkum hapishaneden kaçtı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:12 Kaynak: AA
MEXICO Meksika'nın başkenti Meksiko'da, ABD'nin iade edilmesini istediği 3 mahkum hapishaneden kaçtı.
Savcılıktan yapılan açıklamada, Luis Fernando Ceza Gonzalez, Victor Manuel Felix Beltran ve Yael Osuna Navarro'nun şehrin güneyindeki bir hapishaneden kaçtığı bildirildi.
Yetkililer, kaçan mahkumların arandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.
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