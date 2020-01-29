Meksika'da ABD'nin iadesini istediği 3 mahkum hapishaneden kaçtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meksika'da ABD'nin iadesini istediği 3 mahkum hapishaneden kaçtı - Son Dakika

Meksika'da ABD'nin iadesini istediği 3 mahkum hapishaneden kaçtı

6 saat önce

MEXICO Meksika'nın başkenti Meksiko'da, ABD'nin iade edilmesini istediği 3 mahkum hapishaneden kaçtı.

Meksika'da ABD'nin iadesini istediği 3 mahkum hapishaneden kaçtı, System.String[]

MEXICO Meksika'nın başkenti Meksiko'da, ABD'nin iade edilmesini istediği 3 mahkum hapishaneden kaçtı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Luis Fernando Ceza Gonzalez, Victor Manuel Felix Beltran ve Yael Osuna Navarro'nun şehrin güneyindeki bir hapishaneden kaçtığı bildirildi.

Yetkililer, kaçan mahkumların arandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:12 Kaynak: AA
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