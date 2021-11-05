Üye Girişi
Meksika'da ABD sınırına ilerleyen göçmenlerden güvenlik güçlerine sopalı saldırı - Son Dakika

Meksika'da ABD sınırına ilerleyen göçmenlerden güvenlik güçlerine sopalı saldırı

05.11.2021 15:56
Meksika'da ABD sınırına ilerleyen göçmenlerden güvenlik güçlerine sopalı saldırı

Meksika'nın güneydoğusundan ABD sınırına yürümek isteyen Orta Amerikalı göçmenler, Ulusal Muhafızlara sopalarla saldırdı.

Meksika'nın güneydoğusundan ABD sınırına yürümek isteyen Orta Amerikalı göçmenler, Ulusal Muhafızlara sopalarla saldırdı. Kolluk kuvvetinden 1 kişi yaralanırken, en az 25 kişi gözaltına alındı.

İşsizlik, yoksulluk, şiddet ortamı gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat umuduyla ABD'ye geçmek isteyen göçmenler, Meksika'da polisle çatıştı. Chiapas eyaletine bağlı Pijijiapan kentindeki göçmen kafilesi, geçişlerini engellemek isteyen Ulusal Muhafızlara taş ve sopalarla saldırdı. Ulusal Muhafızlardan biri yerde defalarca tekmelendi. Baygın haldeki memura yine bazı göçmenler yardım etmeye çalıştı. Çıkan olaylarda en 25 kişi gözaltına alındı.

Meksikalı yetkililer geçişi engellemeye çalışıyor

Yaklaşık 4 bin göçmen, Guatemala sınırına yakın Tapachula'dan 23 Ekim'de yaya olarak yola çıkmıştı. Neredeyse iki haftada sadece 150 kilometre yürüyen göçmenler, sıcak havada otoyollarda ağır ağır ilerledi. Meksika hükümeti, göçmenlerin hayatlarını riske attığını söyleyerek, grubu geri adım attırmaya çalıştı. Ulusal Göç Enstitüsü (INM) de göçmen kafilesi arasında dang humması tespit edildiğini açıkladı. - MEXİCO CİTY

Tam Gemi Şok Denemeleri, İşsizlik, Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da ABD sınırına ilerleyen göçmenlerden güvenlik güçlerine sopalı saldırı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor 15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor Sevgilisinin yüzüne kızgın yağ döktü! 14 yıl hapis yatacak 15:33 Sevgilisinin yüzüne kızgın yağ döktü! 14 yıl hapis yatacak İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor 15:17 İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basket oynadı 15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basket oynadı Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz 14:45 Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem övdü hem hedef gösterdi 13:45 Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem övdü hem hedef gösterdi
Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi 13:10 Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi MSB 12:50 MSB "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti!

Son Dakika Haberleri
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor
15:38 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu!
15:30 Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi
15:29 KKTC'de yeni hükümet kuruldu
15:16 İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basket oynadı
14:46 Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur
14:44 Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz
14:39 Aziz, Aşk Mantık İntikam ve Kırmızı Oda fragmanları yayınlandı
14:27 'Şike Kumpası Davası'nda "Fenerbahçe'yi ele geçirme operasyonu" sözleri dikkat çekti
ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi ABD merkezli dergiden bomba iddia: Biden, ilk kez toplanacak olan Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye'yi davet etmedi         
15:56
'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu! 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu!         
15:39
Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi         
15:30
'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı 'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı         
15:04
Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur         
14:46
İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti         
14:25
Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak         
13:28
Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı         
13:07
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü         
09:09
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 16:03:11. #1.13#
SON DAKİKA: Meksika'da ABD sınırına ilerleyen göçmenlerden güvenlik güçlerine sopalı saldırı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement