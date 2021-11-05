Meksika'da ABD sınırına ilerleyen göçmenlerden güvenlik güçlerine sopalı saldırı - Son Dakika

Meksika'nın güneydoğusundan ABD sınırına yürümek isteyen Orta Amerikalı göçmenler, Ulusal Muhafızlara sopalarla saldırdı. Kolluk kuvvetinden 1 kişi yaralanırken, en az 25 kişi gözaltına alındı.

İşsizlik, yoksulluk, şiddet ortamı gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat umuduyla ABD'ye geçmek isteyen göçmenler, Meksika'da polisle çatıştı. Chiapas eyaletine bağlı Pijijiapan kentindeki göçmen kafilesi, geçişlerini engellemek isteyen Ulusal Muhafızlara taş ve sopalarla saldırdı. Ulusal Muhafızlardan biri yerde defalarca tekmelendi. Baygın haldeki memura yine bazı göçmenler yardım etmeye çalıştı. Çıkan olaylarda en 25 kişi gözaltına alındı.

Meksikalı yetkililer geçişi engellemeye çalışıyor

Yaklaşık 4 bin göçmen, Guatemala sınırına yakın Tapachula'dan 23 Ekim'de yaya olarak yola çıkmıştı. Neredeyse iki haftada sadece 150 kilometre yürüyen göçmenler, sıcak havada otoyollarda ağır ağır ilerledi. Meksika hükümeti, göçmenlerin hayatlarını riske attığını söyleyerek, grubu geri adım attırmaya çalıştı. Ulusal Göç Enstitüsü (INM) de göçmen kafilesi arasında dang humması tespit edildiğini açıkladı. - MEXİCO CİTY