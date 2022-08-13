Meksika'nın Puebla eyaletinin Azumbilla şehrinde göçmeleri taşıyan minibüs kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yetkililer, kazada 6 göçmenin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını bildirdi. Minibüsteki göçmenlerin Meksika'nın güneyinden yola çıkarak ABD'ye ulaşmak amacıyla kuzeye seyahat ettikleri belirtilirken, göçmenlerin Küba , Venezuela , Honduras ve Kolombiya uyruklu oldukları öğrenildi. Polis, minibüsün 2 Ağustos tarihinde, Chiapas eyaletinde çalındığını bildirdi. Kazanın, aşırı hız nedeniyle minibüsün kontrolden çıkması sonucu meydana geldiği düşünülüyor. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Puebla, Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Meksika'da göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 6 ölü, 11 yaralı - Son Dakika

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