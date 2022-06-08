Meksika'da açılışı yapılan asma köprü koptu: 25 yaralı - Son Dakika
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Meksika'da açılışı yapılan asma köprü koptu: 25 yaralı

08.06.2022 08:52
Meksika'da açılışı yapılan asma köprü koptu: 25 yaralı

Meksika'nın Cuernavaca şehrinde açılışı yapılan asma köprünün ilk geçişin yaptığı sırada kopması sonucu Cuernavaca Belediye Başkanı Jose Luis Uriostegui ve eşi de dahil toplam 25 kişi yaralandı.

Meksika'nın Cuernavaca şehrinde açılışı yapılan asma köprünün ilk geçişin yaptığı sırada kopması sonucu Cuernavaca Belediye Başkanı Jose Luis Uriostegui ve eşi de dahil toplam 25 kişi yaralandı.

Meksika'nın Cuernavaca şehrindeki Porfirio Daz Parkı'nda açılışı yapılan asma köprü insanların geçiş yaptığı sırada koptu. Köprü üzerinden bulunanlar metrelerce yüksekten yere çakılırken, Cuernavaca Belediye başkanı Jose Luis Uriostegui ve eşi de dahil toplam 25 kişi yaralandı.

Yaralılardan 8'i ambulansla hastaneye kaldırılırken, Salgado'nun eşi de dahil 2 kişinin vücudunda ciddi kırıkların tespit edildiği bildirildi.

Kaza anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

(Saim Sevinç - İHA)

Meksika'da açılışı yapılan asma köprü koptu: 25 yaralı
Meksika'da açılışı yapılan asma köprü koptu: 25 yaralı
Meksika'da açılışı yapılan asma köprü koptu: 25 yaralı
Meksika'da açılışı yapılan asma köprü koptu: 25 yaralı
Meksika'da açılışı yapılan asma köprü koptu: 25 yaralı
Meksika'da açılışı yapılan asma köprü koptu: 25 yaralı

YORUMLAR
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Meksika'da açılışı yapılan asma köprü koptu: 25 yaralı Meksika'da açılışı yapılan asma köprü koptu: 25 yaralı Öğrenci kartı olmayan bu asma köprüden geçemiyor Öğrenci kartı olmayan bu asma köprüden geçemiyor Türkiye'nin ilk turnikeli asma köprüsü Artvin'de Türkiye'nin ilk turnikeli asma köprüsü Artvin'de
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da açılışı yapılan asma köprü koptu: 25 yaralı - Son Dakika

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