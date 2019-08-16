Son Dakika Haberleri: Meksika'da "açlıktan ölmek üzere" 65 düzensiz göçmen bulundu
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Meksika'da "açlıktan ölmek üzere" 65 düzensiz göçmen bulundu

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Meksika'da federal polis, otoyolda "açlıktan ölmek üzere" 65 düzensiz göçmen buldu.

Meksika'da
Meksika'da federal polis, otoyolda "açlıktan ölmek üzere" 65 düzensiz göçmen buldu.
Kamu Güvenliği Dairesinden yapılan açıklamada, Veracruz eyaletinde Bangladeş ve Sri Lankalı oldukları tespit edilen düzensiz göçmenlerin otoyolda bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada söz konusu kişilerin, ABD sınırına ulaşmak için 24 Nisan'da Katar'dan başladıkları zorlu ve uzun bir yolculuk sonucu Meksika'nın Veracruz eyaletine geldikleri belirtildi.
Sağlık kontrolünden geçen düzensiz göçmenlere yiyecek ve içecek verildi.
Bangladeş, Meksika, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:49 Kaynak: AA
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