Meksika'da Agatha Kasırgası'nda 10 kişi öldü, 20 kişi kayboldu - Son Dakika
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Meksika'da Agatha Kasırgası'nda 10 kişi öldü, 20 kişi kayboldu

01.06.2022 09:09
Meksika'da Agatha Kasırgası'nda 10 kişi öldü, 20 kişi kayboldu

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde etkili olmaya başlayan Agatha Kasırgası'nda 10 kişinin öldüğü, 20 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde etkili olmaya başlayan Agatha Kasırgası'nda 10 kişinin öldüğü, 20 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Pasifik'te mevsimin ilk kasırgası olan Agatha Meksika kıyılarında etkili oluyor.

Oaxaca eyaleti Valisi Alejandro Murat, TeleFormula televizyonuna yaptığı açıklamada, kasırga sonucu nehirlerin taştığını, yaylalarda heyelan meydana geldiğini ifade ederek, "Maalesef şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi kayboldu." dedi.

Oaxaca Sivil Koruma Koordinasyonu, kasırganın geçişinden sonra özellikle Sierra Sur bölgesinde ciddi hasar meydana geldiğini belirterek, can kayıplarının artabileceğini kaydetti.

Oaxaca kıyılarında saatte 140 ila 170 kilometre hızla ilerleyen kasırga, 6 ila 8 metre yüksekliğinde dalga oluşturdu.

Sel ve toprak kayması riski devam ediyor

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi, Agatha'nın etkisinin zayıfladığını ancak Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche ve Quintana eyaletlerindeki nehir ve akarsuların taşma riskinin devam ettiğini belirtti.

Yetkililer, yoğun sellerin beklendiği bu bölgelerde yaşayan halka, dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

Ulusal Sivil Koruma Koordinasyonu (CNPC), 6 kasabada Olağanüstü Acil Durum Bildirgesi yayımladı. Oaxaca ve Veracruz eyaletlerinde 70 bini aşkın kişi kasırgadan etkilendi.

CNPC, hasarın tam olarak hangi boyutlara ulaştığının anlaşılmasının günler süreceğini kaydetti.

Meksika'da hükümet, Agatha'nın tehlikeli olduğunu duyurmuş, ülkenin güneyindeki Oaxaca ve Chiapas eyaletlerinde, 294 kasabada turuncu alarma geçtiklerini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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