Meksika'da akademisyenlere yönelik suçlamalar eleştiriliyor - Son Dakika

Meksika'da akademisyenlere, hükümet bilim fonundan usulsüz para aldıkları gerekçesiyle yöneltilen suçlamalar tartışmalara neden oldu.

Almoloya de Juarez eyaletindeki Altiplano hapishanesindeki hakim, savcıların akademisyenler aleyhindeki tutuklama talebini reddetti.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador hükümeti, üniversite profesörlerini, "danışma kurulu üyelerinin hükümet bilim fonundan para almasını" engelleyen yasayı ihlal etmekle suçladı.

Suçlamalara karşı çıkan akademisyenler, bu yasanın 2019'da kabul edildiğini anımsatarak, daha önceki yıllarda bilim adamlarının, bu fondan yararlandıklarını hatırlattı.

Akademisyenler, paranın bilimsel araştırmaları desteklemek için kullanılması gerektiğini belirterek, fonların kötüye kullanılmadığını ifade etti.

Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi Rektörü Enrique Graue, suçlamaları "akıl almaz" ve "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Başsavcı Alejandro Gertz Manero, akademisyenlere yapılan suçlamaları savunarak, akademisyenlerin "mobilya, araç, mülk ve diğer hizmetleri ödemek için bilim fonlarını kullandıklarını" öne sürdü.

Devlet Başkanı Obrador yaptığı açıklamada, bu konunun yargıç tarafından çözüleceğini belirterek, yanlış bir şey yapmadığına inanların korkacak bir şeyi olmadığını söyledi.