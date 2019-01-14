Son Dakika Haberleri: Meksika'da Akaryakıt Hırsızlığıyla Mücadele Krize Yol Açtı

Meksika'da Akaryakıt Hırsızlığıyla Mücadele Krize Yol Açtı

1 saat önce

Latin Amerika ülkesi Meksika'da boru hatlarından yapılan akaryakıt hırsızlığı nedeniyle bazı boru hatlarının hizmete kapatılmasının ardından vatandaşlar benzin ve motorin bulmakta zorlanıyor.

Meksika'da Akaryakıt Hırsızlığıyla Mücadele Krize Yol Açtı, System.String[]
Latin Amerika ülkesi Meksika'da boru hatlarından yapılan akaryakıt hırsızlığı nedeniyle bazı boru hatlarının hizmete kapatılmasının ardından vatandaşlar benzin ve motorin bulmakta zorlanıyor.

Dağıtımdaki aksamalar nedeniyle ülke genelinde yaşanan akaryakıt sıkıntısı ikinci haftasına girdi.

Boru hatlarının kapatılması nedeniyle akaryakıt dağıtımı geçici olarak tankerlerle yapılırken, yaşanan gecikmeler sonucu benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Meksiko eyaletinde vatandaşların üzerinde çatlaklar oluşan boru hattından sızan petrolü plastik leğenlere ve şişelere doldurduğu görüntüler hafta sonu sosyal medyada yayıldı.

Devlet Başkanı Lopez Obrador, vatandaşlara hitabında, akaryakıt sıkıntısının boru hatlarından yapılan hırsızlıkla mücadelenin sonucu olduğunu belirterek vatandaşlardan sabırlı olmalarını istedi.

1 Aralık 2018'de yemin ederek göreve başlayan yeni Devlet Başkanı Obrador, devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan hırsızlıkla mücadele etme sözü vermişti.

Obrador, suç şebekelerinin boru hatlarına açtıkları deliklere kaçak musluklar yerleştirerek hatlar üzerinde depolar kurduğunu ifade etmişti.

Akaryakıt hırsızlarıyla mücadele için bazı boru hatlarının kapatılması talimatı veren Obrador, "Bakalım ilk önce kim yorulacak, yakıt hırsızları mı, biz mi?" diyerek bu duruma daha fazla göz yumulmayacağını vurgulamıştı.

Ülkede devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan akaryakıt hırsızlığının maliyetinin yılda 3 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:21 Kaynak: AA

Latin Amerika, Meksika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'a Tepki: Tehditlerine Pabuç Bırakmayız Son Dakika! SGK, 30 İlacı Daha Ödeme Listesine Aldı

Son Dakika! VakıfBank Yapılandırma Paketini Açıkladı! Kredi Faizleri Sıfırlanacak Rüşvet Aldıkları Vatandaşa Bir de El Hareketi Çeken Polisler Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 13:00:21. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meksika'da Akaryakıt Hırsızlığıyla Mücadele Krize Yol Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]