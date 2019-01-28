Son Dakika Haberleri: Meksika'da Akaryakıt Sıkıntısı

Meksika'da Akaryakıt Sıkıntısı

35 dakika önce

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkede akaryakıt transferiyle ilgili sorunları çözeceklerini söyledi.

Meksika'da Akaryakıt Sıkıntısı, System.String[]
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkede akaryakıt transferiyle ilgili sorunları çözeceklerini söyledi.

Obrador, Ulusal Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Dağıtım merkezlerinde yeteri kadar akaryakıt bulunuyor ve bu hafta benzin istasyonlarına ulaşımlarını düzenli hale getireceğiz." dedi.

Obrador, ülkedeki akaryakıt sıkıntısının başkent Meksiko'da, metropol bölgelerinde ve Jalisco eyaletinde yakın zamanda çözüleceğini ifade etti.

Öte yandan Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hidalgo eyaletindeki petrol boru hattında 18 Ocak'ta meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 115'e yükseldi.

Hidalgo eyaletinde petrol boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev alması sonucu patlama yaşanmıştı.

Latin Amerika ülkesi Meksika'da akaryakıt hırsızlığı nedeniyle bazı boru hatlarının hizmete kapatılması akaryakıt dağıtımında aksamalara yol açmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:57 Kaynak: AA

Saray, Meksika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Parti Binasına Kilit Vuran İlçe Yönetimi, CHP'li Başkan Adayı ve Partilileri Sokakta Bıraktı CHP PM Üyesi Haluk Pekşen Açıkladı: Şerdil Dara Odabaşı Yeniden Değerlendirilecek

Meyve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama: Mayıs Ayına Kadar Birçok Üründe Sıkıntı Yaşanacak! İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 20:32:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meksika'da Akaryakıt Sıkıntısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]