Meksika'da benzin yüklü tanker kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Meksika'da benzin yüklü tanker kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

16.08.2022 18:46
Meksika'da benzin yüklü tanker kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı

Meksika'da akaryakıt yüklü tanker ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Meksika'da akaryakıt yüklü tanker ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Meksika'nın Guerrero eyaletindeki turizm şehri olan Acapulco'da, kontrolden çıkan benzin yüklü bir tanker, önce bir otomobile ardından istinat duvarına çarptı. Kazanın ardından tankerde yüklü olan 22 ton benzinin alev alması sonucu tankerin şoförü hayatını kaybederken, araçta bulunan 5 kişi ise yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine gelen çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırdı. Tankerde çıkan yangın itfaiye ekipleri ve sivil savunma personelinin çalışmaları sonucu söndürülürken, kaza nedeniyle karayolu uzun süre ulaşıma kapandı.

Acapulco şehri yerel yetkilileri, özel bir şirkete ait olduğu tespit edilen tankerin, yasal izinlerinin bulunmadığını ve ağır taşıtlara izin verilen saatlerin dışında trafikte olduğunu açıkladı. Yetkililer ayrıca kazanın tankerin frenlerinin bitmesi nedeniyle meydana geldiğini belirtti. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da benzin yüklü tanker kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da benzin yüklü tanker kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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