Son dakika haberi | Meksika'da alkollü otobüs şoförü dehşet saçtı: 9 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Meksika'da alkollü otobüs şoförü dehşet saçtı: 9 yaralı

20.06.2022 19:27

Son dakika 3. sayfa haberi: Meksika'da alkollü otobüs şoförünün karşı şeride geçerek araçlara, kaldırımdaki seyyar satıcıya ve otobüs durağına çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Meksika'da alkollü otobüs şoförünün karşı şeride geçerek araçlara, kaldırımdaki seyyar satıcıya ve otobüs durağına çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Meksika'nın Puebla şehrinde alkollü olduğu belirtilen bir otobüs şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Otobüsün karşı yönden gelen iki araca, ardından kaldırımdaki seyyar satıcıya ve otobüs durağına çarpması sonucu 2'si çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk

müdahaleyi yaparken, durumu ağır olduğu belirlenen 2 kişinin ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Puebla Trafik Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yapılan alkol testi sonucunda toplu taşıma otobüsünü kullanan 31 yaşındaki Carlos adlı şoförün alkollü olduğunu tespit etti. Bunun üzerine otobüs şoförü, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Görgü tanıkları, otobüs şoförünün kırmızı ışıkta geçtiğini ve önünde fren yapan araca çarpmamak için direksiyonu kırdığını, bu yüzden de karşı şeride geçtiğini ifade etti. - MEXİCO CİTY

YORUMLAR
500
Meksika'da alkollü otobüs şoförü dehşet saçtı: 9 yaralı Meksika'da alkollü otobüs şoförü dehşet saçtı: 9 yaralı Son dakika haberi! Başkan kurtuldu, şoförü hayatını kaybetti Son dakika haberi! Başkan kurtuldu, şoförü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Meksika'da alkollü otobüs şoförü dehşet saçtı: 9 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:27 Müge Anlı'nın düğün öncesi kına gecesi yaptığı iddia edildi
19:26 "Çay Kanununda Değişiklik" öngören yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Çay atıklarından çay üretenlere 400 bin lira ceza
19:23 Ebrar Karakurt kendisine yapılan eleştiriye sert yanıt verdi: Kudurtmaya devam
18:55 Pınar Gültekin'i öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'ya verilen cezaya baba isyan etti
18:53 Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası aldı! Katilin avukatının ifadesi ise tekrar yürek dağladı
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
18:02 YKS'de polisin sorduğu soruya "Annem de babam da vefat etti" cevabını veren genç kız yürek yaktı! İşte Ayşe'nin hayat öyküsü
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 19:41:32. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Meksika'da alkollü otobüs şoförü dehşet saçtı: 9 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement