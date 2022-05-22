Meksika'da arenadan kaçan boğa 4 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Meksika'da arenadan kaçan boğa 4 kişiyi yaraladı

22.05.2022 21:44
Meksika'da arenadan kaçan boğa 4 kişiyi yaraladı

Meksika'da düzenlenen boğa güreşi sırasında bir boğanın arenadan kaçarak çevredekilere saldırması sonucu 4 kişi yaralandı.

Meksika'da düzenlenen boğa güreşi sırasında bir boğanın arenadan kaçarak çevredekilere saldırması sonucu 4 kişi yaralandı.

Meksika'nın Hidalgo eyaletindeki Tulancingo kentinde düzenlenen boğa güreşi sırasında bir boğa arenadan kaçtı.

Kaçarak arenanın otopark bölümüne giden boğanın çevrede bulunan vatandaşlara saldırması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün polis, diğerinin ise atlı boğa güreşçisi olduğu bildirilirken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Arenada bulunan boğa güreşçileri kaçan boğayı bir süre kovaladıktan sonra tekrar arenaya sokmayı başardı.

Meksika'nın güneyindeki Kasasin kentinde geçtiğimiz 19 Nisan'da yine bir boğa etkinliğinde 19 yaşında bir genç genç boğa saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. - MEXİCO CİTY

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Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da arenadan kaçan boğa 4 kişiyi yaraladı - Son Dakika


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