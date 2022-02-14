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Meksika'da arızalanan uçak otoyola acil iniş yaptı - Son Dakika

Meksika'da arızalanan uçak otoyola acil iniş yaptı

14.02.2022 23:32

- Meksika'da arızalanan uçak otoyola acil iniş yaptı Meksika'nın kuzeyinde arızalanan küçük uçak otoyola acil iniş yaptı.

- Meksika'da arızalanan uçak otoyola acil iniş yaptı

MEXİCO CİTY - Meksika'nın kuzeyinde arızalanan küçük uçak otoyola acil iniş yaptı.

Meksika'nın Mazatlan şehrinde arızalanan Cessna tipi uçak otoyola acil iniş yaptı. Pilot, iniş sırasında seyir halindeki tıra çarpmamak için manevra yapınca uçağın bir kanadı ile iniş takımları parçalandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, uçakta bulunan 4 yolcu ve pilotun kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Meksika'da arızalanan uçak otoyola acil iniş yaptı
Meksika'da arızalanan uçak otoyola acil iniş yaptı
Meksika'da arızalanan uçak otoyola acil iniş yaptı

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Cessna, Sonora, Uçak, 112, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meksika'da arızalanan uçak otoyola acil iniş yaptı - Son Dakika


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