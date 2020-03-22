Meksika'da askeri helikopter düştü: 1 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

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Meksika'da askeri helikopter düştü: 1 ölü, 10 yaralı
6 saat önce
MEXICO Meksika'nın Veracruz eyaletinde deniz kuvvetlerine ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 1 polisin öldüğü, 10 askeri personelin yaralandığı bildirildi.
MEXICO Meksika'nın Veracruz eyaletinde deniz kuvvetlerine ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 1 polisin öldüğü, 10 askeri personelin yaralandığı bildirildi.
Veracruz Valisi Cuitlahuac Garcia Jimenez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, askeri helikopterin rehine kurtarma operasyonu görevini icra ettiği sırada eyaletin güney bölgesindeki Zongolica'daki dağlık alanda düştüğünü belirtti.
Kazada, 1 polisin öldüğü, 10 askeri personelin yaralandığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:40 Kaynak: AA
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