Meksika'da askeri helikopter düştü: 6 ölü
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Meksika'da deniz kuvvetlerine ait helikopterin Querétaro eyaletinde yer alan Jalpan de Serra bölgesinde düşmesi sonucu helikopter içerisinde bulunan 6 mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.
Meksika
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 04:24 Kaynak: İHA
'da deniz kuvvetlerine ait helikopterin Querétaro eyaletinde yer alan Jalpan de Serra bölgesinde düşmesi sonucu helikopter içerisinde bulunan 6 mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.
Meksika'da deniz kuvvetlerine ait helikopterin ormanlık alana düşmesi sonucu helikopterde bulunan 6 mürettebat hayatını kaybetti. Kazanın yerel saatle 13.45'te meydana geldiği belirtildi. Yangınla mücadeleyi desteklemek için görevlendirilen Deniz Kuvvetleri'ne ait Mi-17 tipi helikopter, henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - MEKSIKO
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