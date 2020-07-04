Meksika'da askerlere ateş açan kartel üyesi 12 kişi öldürüldü

Çıkan çatışmada 12 kartel üyesinin öldürüldüğü bildirilen açıklamada, askerlerden yaralanan olmadığı ifade edildi.

Meksika Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Nuevo Laredo kentinde devriye görevine çıkan askerlerin uyuşturucu çetesi üyelerinin saldırısına uğradığı belirtildi.

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