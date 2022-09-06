Meksika'da bağışladığı organlarıyla 80 kişiye umut oldu - Son Dakika
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Meksika'da bağışladığı organlarıyla 80 kişiye umut oldu

06.09.2022 00:00

- Meksika'da bağışladığı organlarıyla 80 kişiye umut oldu Meksika'da hayatını kaybeden 31 yaşındaki kişi, yaptığı organ bağışıyla 80 kişiye umut oldu.

- Meksika'da bağışladığı organlarıyla 80 kişiye umut oldu

MEXİCO CİTY - Meksika'da hayatını kaybeden 31 yaşındaki kişi, yaptığı organ bağışıyla 80 kişiye umut oldu.

Meksika'nın San Luis Potosi eyaletinde organlarını bağışlayan 31 yaşında ismi açıklanmayan bir kişi, yaptığı organ bağışıyla onlarca kişiye umut oldu. Hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından 50 Numaralı Bölge Genel Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla organlarının alındığı ve söz konusu organların ihtiyaç sahibi hastalara nakledileceği açıklandı.

Operasyonun ardından organ bağışçısı kişinin bedeni hastaneden çıkarılırken, koridorda sıralanan sağlık çalışanları tarafından alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı. Organ bağışçısının ailesi ise çocuklarının organlarının tamamını ihtiyacı olanlara bağışlamak istediğini her fırsatta dile getirdiğini ifade etti.

Bölge Genel Hastanesi yetkilileri, yapılan operasyon sonucunda bağışçıdan pankreas, kalp, karaciğer, kornea, deri, böbrek ve kas dokularının kurtarıldığını ve bu dokuların organ bağışı için bekleyen 80 kişiye umut olacağı ifade edildi.

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Kaynak: İHA

Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'da bağışladığı organlarıyla 80 kişiye umut oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da bağışladığı organlarıyla 80 kişiye umut oldu - Son Dakika
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