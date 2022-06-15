Meksika'da bakıcısı olduğu kaplanın saldırısına uğrayan kişi öldü - Son Dakika
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Meksika'da bakıcısı olduğu kaplanın saldırısına uğrayan kişi öldü

15.06.2022 23:49

- Meksika'da bakıcısı olduğu kaplanın saldırısına uğrayan kişi öldü Meksika'da bakıcılığını yaptığı kaplan tarafından saldırıya uğrayan genç adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

- Meksika'da bakıcısı olduğu kaplanın saldırısına uğrayan kişi öldü

MEXİCO CİTY - Meksika'da bakıcılığını yaptığı kaplan tarafından saldırıya uğrayan genç adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Meksika'nın Michoacan eyaletine bağlı Periban şehrinde 11 Haziran'da özel bir çiftlikte bakıcılık yapan 23 yaşındaki Jose de Jesus adlı adam, çiftlikteki kaplan tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonucu eli ve kolundan ağır yaralanan Jesus, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan ve durumunun kritik olduğu belirtilen Jesus'un doktorların kol ampütasyonu teklifini reddettiği, şeker hastalığı nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Jesus'un yakınları olayın yaşandığı çiftlikte kaplanın yanı sıra bir aslan ve bir de timsahın bulunduğunu iddia ederken, yetkililerin, çiftlikte bulunan vahşi hayvanların bakımı konusundaki yeterli izinlerin olup olmadığı ve hayvanların ülkeye yasal yollardan sokulup sokulmadığı konusunda soruşturma başlattığı bildirildi.

Meksika'da bakıcısı olduğu kaplanın saldırısına uğrayan kişi öldü
Meksika'da bakıcısı olduğu kaplanın saldırısına uğrayan kişi öldü
Meksika'da bakıcısı olduğu kaplanın saldırısına uğrayan kişi öldü

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da bakıcısı olduğu kaplanın saldırısına uğrayan kişi öldü - Son Dakika

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