Son Dakika Haberleri: Meksika'da bar kundaklandı: 23 ölü
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Meksika'da bar kundaklandı: 23 ölü

2 saat önce

Meksika'nın güneyinde Veracruz eyaletinde bir barın kundaklanması sonucu 23 kişi öldü.

Meksika'da bar kundaklandı: 23 ölü, System.String[]
Meksika'nın güneyinde Veracruz eyaletinde bir barın kundaklanması sonucu 23 kişi öldü.
Yetkililer, Veracruz'un sahil şehri Coatzacoalcos'da bulunan "Caballo Blanco" isimli barın saldırganlarca ateşe verildiğini açıkladı.
Saldırıda 8'i kadın 23 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı belirtilirken, kundakçıların yakalanması için çalışmaların başlatıldığı aktarıldı.
Savcılık ofisinden yapılan açıklamada, kundakçıların bara molotofkokteyli atarak yangını başlattığı ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi.
Veracruz Valisi Cuitlahuac Garcia da saldırının çeteler arasındaki bir anlaşmazlığın sonucu olabileceğini söyledi.
Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:00 Kaynak: AA
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