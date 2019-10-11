Son Dakika Haberleri: Meksika'da bara saldırı: 5 ölü
Son Dakika Güncel Meksika'da bara saldırı: 5 ölü

Meksika'da bara saldırı: 5 ölü

1 saat önce

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir bara silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü.

Meksika'da bara saldırı: 5 ölü, System.String[]

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir bara silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü.

El Universal gazetesinin haberinde, Salamanca şehrindeki bara, gece yarısından sonra aniden giren saldırganların içerideki müşterilere ve çalışanlara ateş açmaya başladığı belirtildi.

Salamanca yetkilileri, yaptıkları açıklamada, silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saldırının neden gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Guanajuato'da bu yılın ilk 8 ayında 2 bin 275 cinayet işlendiği ifade ediliyor.

Meksika'da, 2019'un ilk yarısında 17 bin 608 kişinin cinayete kurban gittiği kaydedilmişti.

Universal, Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:02 Kaynak: AA
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