Son Dakika Haberleri: Meksika'da bara silah ve molotoflu saldırı: 23 ölü
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Meksika'da bara silah ve molotoflu saldırı: 23 ölü

1 saat önce

Meksika'da bir bara silah ve molotof kokteylleriyle saldırı düzenlendi.

Meksika'da bara silah ve molotoflu saldırı: 23 ölü, System.String[]
Meksika'da bir bara silah ve molotof kokteylleriyle saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 23 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de ağır yaralandı.

Saldırı, Veracruz eyaletine bağlı Coatzacoalcos kentinde 'Beyaz At' isimli bir barda meydana geldi. Önce silahla barı tarayan saldırganlar, daha sonra molotof kokteylleriyle içeride bulunanları diri diri yakmaya çalıştı. Saldırı sonucunda 15'i erkek, 8'i kadın 23 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de ağır yaralandı.

Yerel Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırının kaynağını açıkça ve şeffaf bir şekilde belirlemek için rapor hazırlanacağını bildirdi. Yapılan saldırının cezasız kalmayacağını ve gerekli soruşturmanın yapılacağı açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Olay yerinden görüntüler
Polislerin ve sağlık ekiplerinin çalışmaları
Barın içinden fotoğraflar


Meksika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:57 Kaynak: DHA
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