Meksika'da Bara Silahlı Saldırı: 15 Ölü
1 saat önce
Meksika'nın orta kesiminde silahlı kişilerin bir bara düzenlediği saldırıda 15 kişi öldü.
Meksika
'nın orta kesiminde silahlı kişilerin bir bara düzenlediği saldırıda 15 kişi öldü.
Yerel basında, Guanajuato eyalet yönetimi yetkilisi Sophia Huett Lopez'in açıklamasına dayandırılan haberlerde, Salamanca kentinde La Playa isimli gece kulübünde düzenlenen saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Saldırıda birçok kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Guanajuato emniyet yetkilileri ve savcılığı konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:51 Kaynak: AA
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