Meksika'yı sarsan kartel saldırısı! Çeteler arasında çıkan hesaplaşmada 9 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Meksika'yı sarsan kartel saldırısı! Çeteler arasında çıkan hesaplaşmada 9 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

11.11.2022 00:04
Meksika'yı sarsan kartel saldırısı! Çeteler arasında çıkan hesaplaşmada 9 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Meksika'da karteller arasında çıkan olayda bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan çatışmada 9 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde yer alan Apaseo El Alto şehrinde Lexus adlı bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası minibüsle kaçan silahlı saldırganların, olay yerine karton üzerine yazılı bir mesaj bıraktıkları aktarıldı. Bırakılan mesaja göre, saldırının bölgede faaliyet gösteren iki kartel arasındaki bir hesaplaşma olduğu düşünülüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Guanajuato Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, federal ve eyalet birimlerine bağlı güvenlik güçlerinin olay yerinde incelemelerde bulundukları ifade edilerek, olayın aydınlatılması için soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

KARTEL SAVAŞLARI BÖLGEDE SIK SIK YAŞANIYOR

Guanajuato eyaletinin Irapuato şehrinde 15 Ekim'de yine bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan olayın yine karteller arasında bir hesaplaşma olduğu belirtilmişti. Meksika'nın Guanajuato eyaletinde, ülkenin en güçlü karteli olan Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ile Santa Rosa de Lima Karteli (CSRL) arasında bölgenin hakimiyeti üzerine uzun süredir çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Meksika'yı sarsan kartel saldırısı! Çeteler arasında çıkan hesaplaşmada 9 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'yı sarsan kartel saldırısı! Çeteler arasında çıkan hesaplaşmada 9 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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