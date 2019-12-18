Meksika'da barda silahlı saldırıya uğrayan 5 kadından 4'ü öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meksika'da barda silahlı saldırıya uğrayan 5 kadından 4'ü öldü - Son Dakika

Meksika'da barda silahlı saldırıya uğrayan 5 kadından 4'ü öldü

6 saat önce

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 4 kadın yaşamını yitirdi, 1 kadın da yaralandı.

Meksika'da barda silahlı saldırıya uğrayan 5 kadından 4'ü öldü, System.String[]

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 4 kadın yaşamını yitirdi, 1 kadın da yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Juarez kentinde bir bara giren silahlı 2 saldırgan, hedef olarak seçtikleri 5 kadına ateş etti.

Saldırıda 4 kadın hayatını kaybederken, 1 kadın da yaralandı.

Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, 2 silahlı saldırganın olayın ardından bir araçla kaçtıkları belirtildi.

Savcılık, silahlı saldırının organize suç çeteleri arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığını kaydetti.

Yılın ilk 6 ayında 1834 kadın cinayeti yaşanan Meksika'da, geçen yıl 3 bin 662 kadın öldürülmüştü.

Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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