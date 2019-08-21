Son Dakika Haberleri: Meksika'da barış için silahlı gruplarla görüşüldüğü açıklaması
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Meksika'da barış için silahlı gruplarla görüşüldüğü açıklaması

28 dakika önce

Meksika hükümetinin ülkeye barışın getirilmesi için silahlı gruplarla görüştüğü bildirildi.

Meksika'da barış için silahlı gruplarla görüşüldüğü açıklaması, System.String[]
Meksika hükümetinin ülkeye barışın getirilmesi için silahlı gruplarla görüştüğü bildirildi.
Meksika İçişleri Bakanı Olga Sanchez Cordero, "birçok grupla görüşmeler yürüttüklerini ve görüşülen bu grupların, şiddeti sürdürmek istemediklerini dile getirdiğini" belirtti.
Cordero, sözünü ettiği grupların, kuzeyde sınır eyaleti Tamaulipas'ın yanı sıra güney eyaletleri Guerrero ve Michoacan'da faaliyet gösterenler olduğunu söyledi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Cordero'nun bahsettiği grupların, uyuşturucu kartelleri değil bölgede kendi kurallarına göre hüküm sürmeye çalışan yasa dışı silahlı gruplar olduğu kaydedilerek, "Federal hükümet, herhangi bir organize suç örgütüyle görüşmeler yapmıyor ve yapmayacak." ifadesi kullanıldı.
EZLN, kontrolünü 11 bölgeyi kapsayacak şekilde genişletmişti
Meksika'da devrimci örgüt Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu (EZLN), Chiapas eyaletinde sözde "otonom" alanlar üzerindeki kontrolünü 11 bölgeyi kapsayacak şekilde genişlettiğini açıklamıştı.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, EZLN'nin Chiapas'ta sözde "otonom" alanlar üzerindeki kontrolünü 11 bölgeyi kapsayacak şekilde genişlettiği yönündeki açıklaması için "Bu, insanların ve köylerin yararına çalışmak anlamına gelir. Tek istemediğimiz şey şiddet." değerlendirmesini yapmıştı.
Geleneksel öz yönetim biçimlerini uygulayan EZLN'nin Meksika'nın güney eyaletlerinden Chiapas'taki sözde "otonom" bölgelerde eğitim, sağlık ve adalet hizmeti verdiği ifade ediliyor.
Chiapas eyaleti, 1994'te EZLN'nin üssü konumundaydı.
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Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:38 Kaynak: AA
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